"Мой район. Обратная связь": началось благоустройство территории у станции метро "Внуково"

В районе Внуково началось благоустройство территории у одноименной станции метро. Специалисты приведут в порядок привокзальную площадь, а также Центральную, 1-ю и 2-ю Рейсовые улицы.

Главная задача проекта – сделать пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой максимально удобными. Для этого оборудуют три остановочных павильона и паркинг, в том числе для такси. Кроме того, там обновят асфальт на проезжей части и заменят покрытие тротуаров. Общая площадь пешеходной зоны составит 37 тысяч квадратных метров.

Возле станции метро "Внуково" проведут озеленение: высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, разобьют газоны. Освещать территорию будут свыше 130 фонарей. Работы продлятся до конца 2023 года.