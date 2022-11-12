Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:55

Город

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершили на Ленинском проспекте

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершили на Ленинском проспекте

В Москве переделали часть парковок

У супермаркетов в Москве появились новогодние елки

"Жизнь в большом городе": цифровые технологии

В Москве начали готовить катки к открытию

В Москве откроют более 150 катков

Новости часа: два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены

"Мой район. Навигатор": комплексное благоустройство завершилось на Ленинском проспекте

"Мой район. Навигатор": реставрация старинных домов завершилась на Арбате

"Мой район. Навигатор": строительство домов по реновации началось в 66 районах Москвы

Зарядить телефон, пока ждешь электробус или прогуляться по обновленному скверу по пути до метро – в окрестностях Ленинского проспекта можно оценить итоги комплексного благоустройства.

Работы проводили на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Это большая территория – более восьмидесяти гектаров. Все было сделано так, чтобы проспект сохранил свою транзитную функцию и при этом остался комфортным для жителей и туристов.

Чтобы улучшить внешний вид магистрали, под землю убрали все воздушные провода. Специалисты заменили тротуары, установили уличные торшеры, остановки с зарядными устройствами. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика