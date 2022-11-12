"Мой район. Навигатор": благоустройство завершили на Ленинском проспекте

Зарядить телефон, пока ждешь электробус или прогуляться по обновленному скверу по пути до метро – в окрестностях Ленинского проспекта можно оценить итоги комплексного благоустройства.

Работы проводили на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Это большая территория – более восьмидесяти гектаров. Все было сделано так, чтобы проспект сохранил свою транзитную функцию и при этом остался комфортным для жителей и туристов.

Чтобы улучшить внешний вид магистрали, под землю убрали все воздушные провода. Специалисты заменили тротуары, установили уличные торшеры, остановки с зарядными устройствами. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".