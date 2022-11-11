Вход в зоосад вотчины Деда Мороза будет бесплатным для "Дедов Морозов" и "Снегурочек"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посетители в костюмах Деда Мороза или Снегурочки 18 ноября смогут посетить зоосад при вотчине Деда Мороза бесплатно. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"По условиям акции, посетители могут пройти в Зоосад бесплатно в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Костюм может быть как "покупным" так и сделанным своими руками", – говорится в сообщении.

Чтобы принять в ней участие, требуется собрать костюм полностью. Для Деда Мороза потребуются шуба, шапка и борода, а для Снегурочки – шуба, шапка или кокошник, а также косы.

Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы рассказали о праздновании дня рождения Деда Мороза в московской усадьбе волшебника, которая располагается в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Это мероприятие пройдет 19 и 20 ноября.

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