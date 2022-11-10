ГУМ начали украшать к Новому году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В ГУМе начались приготовления к Новому году. Там уже появилась белоснежная ель. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

В то же время украшение магазина не закончено, поэтому осенние деревья все еще соседствуют с новогодними арками, гирляндами и ветвями хвои. Для декора выбрали бело-синюю цветовую гамму. Арки и постамент, на котором установлена ель, выполнены под гжель.

Также начался монтаж катка на Красной площади. Традиционно он открывается в конце ноября.

Ранее стало известно, что в этом году новогоднее представление в Кремлевском дворце пройдет в очном формате. Продажа билетов на праздничные мероприятия уже стартовала.



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