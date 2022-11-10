Новогоднее представление в Кремле в этом году пройдет очно

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В этом году новогоднее представление в Кремлевском дворце пройдет в очном формате, продажа билетов на праздничные мероприятия уже стартовала, заявил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, представление будет транслироваться на телеканале "Карусель", несмотря на очный формат проведения.

По данным Московской федерации профсоюзов, новогодние спектакли "Заговор зеркал" будут проходить в Государственном Кремлевском дворце каждый день с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, кроме 1 января. 8 января в Кремле также пройдет Патриаршая елка.

Ранее сообщалось, что в России в пятый раз стартовала акция "Елка желаний". Она продлится до 28 февраля. В этом году в акции будут участвовать жители присоединенных территорий.

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