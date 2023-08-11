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Культура

"Юмор на все времена": Александр Демьяненко

"Юмор на все времена": Александр Демьяненко

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В выпуске программы речь пойдет об актере, который сыграл в кино более 100 ролей, но для зрителя он был и навсегда останется Шуриком. Это Александр Демьяненко, которого знала и любила вся страна. Александр с детства мечтал о сцене, ведь его отец окончил ГИТИС.

Но почему, поступив учиться на актера, он мог спокойно встать и уйти с лекции и даже уехать домой к родителям? Почему педагоги говорили, что он может не рассчитывать на главные роли при наличии невероятного таланта?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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Программа: Юмор на все времена
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