Умер переводчик Леонид Володарский

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Умер советский и российский переводчик, писатель и ведущий радиостанции "Говорит Москва" Леонид Володарский, сообщается в телеграм-канале радиостанции.

По словам родственников, радиоведущий ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", – отмечается в сообщении.

Редакция "Говорит Москва" принесла соболезнования родным и близким умершего.

Прощание с Володарским пройдет в 11:00 в зале ЦКБ № 1 Управделами президента РФ по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Леонид Володарский родился в Москве 20 мая 1950 года. Наибольшую популярность он получил благодаря синхронным переводам многих зарубежных фильмов, которые стали заметным культурным явлением в СССР на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

Кроме того, Володарский переводил английскую и американскую художественную литературу. Так, он одним из первых перевел на русский язык произведения Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Помимо этого, Володарский стал автором политического детектива "Снег" из Центральной Америки".