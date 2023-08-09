Прощание с Верой Васильевой пройдет в Театре сатиры 12 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой состоится в субботу, 12 августа, в Московском академическом театре сатиры, где служила актриса, сообщает ТАСС.

В пресс-службе театра уточнили, что гроб будет установлен на сцене.

Вера Васильева ушла из жизни 9 августа в возрасте 97 лет. О дате прощания будет объявлено дополнительно.

Вера Васильева родилась в 1925 году. В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Ее дебют в кино произошел в 1945-м, когда она еще была студенткой. За весь свой профессиональный путь актриса снялась в более чем 40 фильмах, в том числе в таких картинах, как "Свадьба с приданым", "Чук и Гек", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал".

С 1948 года Васильева играла в Московском академическом театре сатиры, где исполнила более 60 ролей. Помимо актерской деятельности, она пробовала себя на писательском поприще. Васильева выпустила мемуары: "Продолжение души" и "Золушка с Чистых прудов".

"В главной роли": Вера Васильева