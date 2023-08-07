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07 августа, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": Петр Вельяминов

"Звезды советского экрана": Петр Вельяминов

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Апрель 1980 года. В свежем номере журнала "Советский экран" появился рассказ о творческой биографии актера Петра Вельяминова. Он ворвался в кинематограф на удивление поздно, в 45 лет, и буквально сразу покорил сердца миллионов, но на страницах главного печатного издания страны о кино он не был частым гостем. Такая инерция по меньшей мере удивительна, если учесть, что на экране Вельяминов, как правило, появлялся в образе образцовых советских руководителей. Самое время было исправить это упущение и напечатать целый разворот с фотографиями Петра Вельяминова.

Как Петр Вельяминов чуть было не отправил Людмилу Чурсину в подводники? Почему в начале творческого пути он менял театры как перчатки? Какой рискованный трюк исполнил актер на съемках фильма "Тени исчезают в полдень"? И почему две картины с участием актёра легли на полку?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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