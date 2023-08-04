Умер актер Марголис, известный по сериалу "Во все тяжкие"

Фото: ТАСС/Curtis Means

Американский актер Марк Марголис, известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Марк Марголис, <...> сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале "Во все тяжкие" и его приквеле "Лучше звоните Солу", скончался", – сообщил журналистам представитель актера Роберт Аттерманн.

Подробности о смерти актера не приводятся. Марголису было 83 года.

Роли главы семьи наркоторговцев Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие" принесла Марголису номинацию на премию Эмми.

Помимо этого, актер также снялся в сериалах "Секс в большом городе" и "Американская история ужасов", а также в фильмах "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте" и "Черный лебедь".

