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"Звезды советского экрана": "Дерсу Узала"

"Звезды советского экрана": "Дерсу Узала"

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В апреле 1975 года журнал "Советский экран" подарил читателям возможность побывать на съемочной площадке мастера мирового кино – Акиры Куросавы.

"Я лишь однажды увидел, как он снял свои темные очки: когда оказался в кресле у парикмахера", – делился впечатлениями с корреспондентом Юрий Соломин – актер, сыгравший у этого режиссера в фильме "Дерсу Узала" главную роль. – "Этот по-детски любознательный взгляд трудно забыть".

Из какой личной драмы "вытащила" киностудия "Мосфильм" режиссера Акиру Куросаву? Какая песня помогла Александру Пяткову получить роль в фильме "Дерсу Узала"? Какой ультиматум выдвинул режиссеру Юрий Соломин? Что ему подарил Акира Куросава? И какой конфуз случился с фильмом "Дерсу Узала" на вручении премии "Оскар"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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