"Она была звездой": какой друзья и коллеги запомнят Ирину Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. Какой актрису запомнили ее друзья и коллеги – в материале Москвы 24.
Не приходя в сознание
О госпитализации Ирины Мирошниченко стало известно 31 июля. Согласно распространенной в СМИ информации, она была доставлена в больницу после остановки сердца. Уже на следующий день, 1 августа, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. Медики оценивали ее состояние как тяжелое. Мирошниченко скончалась 3 августа в 11:35, не приходя в сознание.
Прощание состоится в родном театре актрисы, МХТ имени Чехова, 7 августа. Похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.
По словам замдиректора театра по связям с общественностью Вадима Верника, в последние полгода актриса не появлялась в театре из-за болезни, но при этом всегда оставалась на связи. У нее даже были планы вновь выйти на сцену в новом сезоне, сказал он ТАСС.
Мирошниченко снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Была членом Союза кинематографистов РФ, Союза театральных деятелей РФ и Гильдии актеров кино России. В советские годы актрису наградили орденом "Знак почета" (1971), в российские – орденами Почета (1998), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2008 и 2021 соответственно).
"Необыкновенную женщину мы потеряли"
Соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко выразил Сергей Собянин. Он назвал ее "блистательной артисткой".
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с РИА Новости назвала смерть актрисы большой утратой для российской культуры.
"Ирина Петровна была замечательным человеком прежде всего. Она была, конечно, великая актриса, и ее замечательные работы в театре, в кинематографе останутся на долгие годы в памяти зрителей", – сказала Драпеко.
Режиссер Никита Михалков заявил журналистам, что Мирошниченко была настоящей звездой.
"Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков. Испытала ли она счастье женщины – я не знаю, счастье актрисы, я думаю, испытала в полной мере. Во всяком случае, с момента, как ее звезда зажглась, она никогда не меркла. Она была звездой, она ей и осталась", – заявил Михалков.
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина назвала Мирошниченко "необыкновенно красивой и талантливой актрисой".
"Только она могла открыть любую правительственную дверь для помощи актерам. Самое отличающее ее – она с таким достоинством, гордостью, желанием помочь обращалась к людям, которые могли решить судьбу", – сказала Гущина.
Актриса Наталья Гвоздикова рассказала телеканалу Москва 24, что вместе с Ириной Мирошниченко снималась в кино и принимала участие в разных фестивалях и телешоу.
"Такие люди – штучные, в хорошем смысле этого слова. Она была хорошей артисткой, хорошим человеком, хорошей дочерью", – сказала Гвоздикова.
Мирошниченко никогда ни на что не жаловалась, рассказала ТАСС худрук театра "Русская песня" Надежда Бабкина.
"На вопрос: "Ирочка, как дела?" неизменно отвечала: "Лучше всех!" И улыбалась своей лучезарной, незабываемой улыбкой", – добавила артистка.
Диктор советского телевидения Анна Шатилова отметила, что актриса украшала своим присутствием всевозможные мероприятия и съемки. Кроме того, она очень любила поговорить с коллегами, сообщает телеканал "360".
"Я верить не хочу. Я Ирочку так любила. Она меня на свои концерты приглашала, песни пела. Как такое могло случиться! Она такая оптимистка", – поделилась Шатилова.
Актер Станислав Садальский был шокирован новостью о смерти Мирошниченко, сообщает "Газета.ру". По словам артиста, он не может говорить о своей коллеге "дежурные слова".
"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить", – подчеркнул артист.
В свою очередь, актриса МХТ имени Чехова Марина Зудина призналась в своих соцсетях, что в театре Ирину Мирошниченко называли королевой. По ее словам, она запомнит актрису молодой, красивой и наполненной энергией жизни.
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