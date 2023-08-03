"Она была звездой": какой друзья и коллеги запомнят Ирину Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. Какой актрису запомнили ее друзья и коллеги – в материале Москвы 24.

Не приходя в сознание

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

О госпитализации Ирины Мирошниченко стало известно 31 июля. Согласно распространенной в СМИ информации, она была доставлена в больницу после остановки сердца. Уже на следующий день, 1 августа, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. Медики оценивали ее состояние как тяжелое. Мирошниченко скончалась 3 августа в 11:35, не приходя в сознание.

Прощание состоится в родном театре актрисы, МХТ имени Чехова, 7 августа. Похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.

По словам замдиректора театра по связям с общественностью Вадима Верника, в последние полгода актриса не появлялась в театре из-за болезни, но при этом всегда оставалась на связи. У нее даже были планы вновь выйти на сцену в новом сезоне, сказал он ТАСС.





из сообщения на сайте МХТ имени Чехова В последние годы, когда пандемия или нездоровье не позволяли Ирине Петровне бывать в театре, она писала нам письма, отзывалась на события, ободряла нас, как могла... Родная Ирина Петровна, спасибо за все. Покоя вашей душе. Она бессмертна, она навсегда.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. После окончания Великой Отечественной войны жила в Москве, окончила Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького, с 1965 года осталась служить в этом театре. В 1987-м труппа разделилась, актриса решила присоединиться к коллективу Олега Ефремова, который в будущем стал МХТ имени Чехова. Мирошниченко снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Была членом Союза кинематографистов РФ, Союза театральных деятелей РФ и Гильдии актеров кино России. В советские годы актрису наградили орденом "Знак почета" (1971), в российские – орденами Почета (1998), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2008 и 2021 соответственно).

"Необыкновенную женщину мы потеряли"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко выразил Сергей Собянин. Он назвал ее "блистательной артисткой".





Сергей Собянин мэр Москвы Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино – десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с РИА Новости назвала смерть актрисы большой утратой для российской культуры.

"Ирина Петровна была замечательным человеком прежде всего. Она была, конечно, великая актриса, и ее замечательные работы в театре, в кинематографе останутся на долгие годы в памяти зрителей", – сказала Драпеко.

Режиссер Никита Михалков заявил журналистам, что Мирошниченко была настоящей звездой.

"Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков. Испытала ли она счастье женщины – я не знаю, счастье актрисы, я думаю, испытала в полной мере. Во всяком случае, с момента, как ее звезда зажглась, она никогда не меркла. Она была звездой, она ей и осталась", – заявил Михалков.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина назвала Мирошниченко "необыкновенно красивой и талантливой актрисой".

"Только она могла открыть любую правительственную дверь для помощи актерам. Самое отличающее ее – она с таким достоинством, гордостью, желанием помочь обращалась к людям, которые могли решить судьбу", – сказала Гущина.





Валерия Гущина директор Гильдии актеров кино России Это горе, горе, горе бесконечное. Если можно было бы сейчас что-то такое произнести, чтобы она позвонила и сказала: "Ну опять все все напутали, Лера". Как хотелось бы ошибиться... Ирочка, тебя забыть невозможно. Это же такая была энергия, она вообще не знала покоя: концерты, спектакли, ходатайства о своих коллегах... Необыкновенную женщину мы потеряли.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актриса Наталья Гвоздикова рассказала телеканалу Москва 24, что вместе с Ириной Мирошниченко снималась в кино и принимала участие в разных фестивалях и телешоу.

"Такие люди – штучные, в хорошем смысле этого слова. Она была хорошей артисткой, хорошим человеком, хорошей дочерью", – сказала Гвоздикова.

Мирошниченко никогда ни на что не жаловалась, рассказала ТАСС худрук театра "Русская песня" Надежда Бабкина.

"На вопрос: "Ирочка, как дела?" неизменно отвечала: "Лучше всех!" И улыбалась своей лучезарной, незабываемой улыбкой", – добавила артистка.

Диктор советского телевидения Анна Шатилова отметила, что актриса украшала своим присутствием всевозможные мероприятия и съемки. Кроме того, она очень любила поговорить с коллегами, сообщает телеканал "360".

"Я верить не хочу. Я Ирочку так любила. Она меня на свои концерты приглашала, песни пела. Как такое могло случиться! Она такая оптимистка", – поделилась Шатилова.

Актер Станислав Садальский был шокирован новостью о смерти Мирошниченко, сообщает "Газета.ру". По словам артиста, он не может говорить о своей коллеге "дежурные слова".

"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить", – подчеркнул артист.

В свою очередь, актриса МХТ имени Чехова Марина Зудина призналась в своих соцсетях, что в театре Ирину Мирошниченко называли королевой. По ее словам, она запомнит актрису молодой, красивой и наполненной энергией жизни.

