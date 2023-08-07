Прощание с Ириной Мирошниченко завершилось в МХТ имени Чехова

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В Московском художественном театре завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко.

С артисткой пришли проститься ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев, а также ее близкие и коллеги.

Присутствующие проводили артистку аплодисментами. Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти актрисы стало известно 3 августа. Ее госпитализировали 31 июля после остановки сердца. На следующий день сообщалось, что актриса находится в реанимации, медики оценили ее состояние как тяжелое.

Соболезнование в связи с кончиной народной артистки выразил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и внутреннюю культуру актрисы, а также достоинство и ее уважение к коллегам и зрителям. Российский лидер подчеркнул, что эти качества принесли Мирошниченко "высочайшее профессиональное признание".

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко