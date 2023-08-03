Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ирины Мирошниченко

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко. <...> Добрая память об Ирине Петровне Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования", – говорится в тексте телеграммы Путина коллективу Московского художественного театра имени Чехова.

Президент отметил, что Мирошниченко относилась к "легендарным мхатовцам", которые посвятили всю свою жизнь творчеству.

Путин подчеркнул талант и внутреннюю культуру актрисы, а также достоинство и ее уважение к коллегам и зрителям. По его словам, эти качества Мирошниченко принесли ей "высочайшее профессиональное признание".

Ранее стало известно о смерти Мирошниченко. Ее госпитализировали 31 июля после остановки сердца. На следующий день сообщалось, что актриса находится в реанимации, медики оценили ее состояние как тяжелое.

Прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова 7 августа. Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко