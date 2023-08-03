03 августа, 19:14Культура
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ирины Мирошниченко
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко. <...> Добрая память об Ирине Петровне Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования", – говорится в тексте телеграммы Путина коллективу Московского художественного театра имени Чехова.
Президент отметил, что Мирошниченко относилась к "легендарным мхатовцам", которые посвятили всю свою жизнь творчеству.
Путин подчеркнул талант и внутреннюю культуру актрисы, а также достоинство и ее уважение к коллегам и зрителям. По его словам, эти качества Мирошниченко принесли ей "высочайшее профессиональное признание".
Ранее стало известно о смерти Мирошниченко. Ее госпитализировали 31 июля после остановки сердца. На следующий день сообщалось, что актриса находится в реанимации, медики оценили ее состояние как тяжелое.
Прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова 7 августа. Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.
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