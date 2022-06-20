"Тайны нашей эстрады": "Не забудь меня". Татьяна Анциферова – певица-невидимка

Голос Татьяны Анциферовой был знаком каждому жителю СССР. Гимн "Олимпиады-1980" доверили исполнить именно ей – тогда ее слушал без преувеличения весь мир. Но как выглядит обладательница этого голоса знали немногие. Телекамеры как будто отворачивались от Татьяны Анциферовой, едва она выходила на сцену.

Кто не хотел видеть певицу на телеэкране? Что приходилось делать Анциферовой, чтобы прославиться? И благодаря кому слушатель узнал о певице? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

