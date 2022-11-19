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"Тайны души": Александр Пашутин

"Тайны души": Александр Пашутин

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В 1955 году Александр Пашутин поступил в Суворовское военное училище. Из суворовского в 60-м году он напишет письмо в театр Станиславского. И в итоге получит ответ от самого Льва Елагина: "Дорогой друг, приезжайте, мы Вас послушаем!".

Александр Пашутин окончил студию при театре имени Станиславского. Успел поработать грузчиком и дворником. И только после заветной Школы-студии МХАТ вышел на театральные сцены Москвы.

"Хождение по мукам", "Парад планет", "ТАСС уполномочен заявить", "Гардемарины, вперед!", "Ближний круг", "Небеса обетованные", "Анкор, еще анкор", "На безымянной высоте". Он в прямом смысле снялся в картинах разных эпох.

Неслучайно о народном артисте говорят, что по его фильмографии можно изучать историю отечественного кинематографа. Он снялся у лучших режиссеров, с лучшими актерами советского и российского кинематографа.

Работать в каждой картине как в последний раз, даже если это небольшой эпизод, – главное правило Александра Пашутина. О жизни и карьере актера – в программе "Тайны души".

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