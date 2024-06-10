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10 июня, 08:20

Культура

"Звезды советского экрана": Нина Сазонова

"Звезды советского экрана": Нина Сазонова

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В июне 1977 года в киосках "Союзпечати" появился свежий номер журнала "Советский экран" c актрисой Ниной Сазоновой. Этот номер быстро распродали, так как она была любимицей публики.

Как песни Нины Сазоновой стали ее визитной карточкой? Как снимали первый в истории советский телесериал? Из-за чего Нина Сазонова так поздно попала в кино? Почему зрители не верили, что перед ними – настоящая артистка? И в каком фильме она сыграла свою собственную историю? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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