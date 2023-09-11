"Звезды советского экрана": песни из фильма "Бриллиантовая рука"

Сентябрь 1968 года. Съемки новой картины Леонида Гайдая подходят к концу и журнал "Советский экран" дарит своим читателям уникальную возможность заглянуть на съемочной площадку к известному комедиографу. На одной из фотографий изображен Юрий Никулин, который стоит у микрофона. Это кадр, где актер напевает строчки, которые уже совсем скоро вместе с ним запоет вся страна. Ноты песенки о зайцах опубликованы в этом же выпуске, на последней странице.

Как электробритва помогла композитору Александру Зацепину написать песню про зайцев? Почему Леонид Гайдай не позволил спеть в кадре Светлане Светличной? По какой причине не указали в титрах певицу Аиду Ведищеву? Почему Андрей Миронов считал, что у него нет слуха? Как Тарковский учил Гайдая снимать комедию? И почему Эльдар Рязанов считал, что песне "Остров невезения" не место в фильме?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".