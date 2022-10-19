"Звезды советского экрана": Сергей Проханов

В августе 1982 года у киоска "Союзпечать" стоял Сергей Проханов с маленькой дочкой на руках. Увидев обложку журнала "Советский экран", малышка ткнула в нее пальчиком и радостно закричала: "Папа, это же мы!". "И в самом деле, настоящий усатый нянь!", – расплылась в улыбке продавщица, отсчитывая актеру сдачу.

Кто стал прототипом главного героя в фильме "Усатый нянь"? Как Вооруженные силы СССР едва не сорвали съемки? И почему во время работы над картиной "Молодая жена" Сергей Проханов оглох?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".