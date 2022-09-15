"Звезды советского экрана": комедии по произведениям Михаила Зощенко

"В кино надо иметь связи! А у меня нет никаких знакомств…", – так ответил Михаил Зощенко, когда его спросили о судьбе одного из сценариев. Далеко не все знают, что горячо любимый в народе сатирик был еще и кинодраматургом. Но, увы, многие из его сценариев так и не добрались до экрана.

"Почему произведения Зощенко так редко экранизировались?", – в январе 1990 года журнал "Советский экран" решил расставить все точки над i в вопросе, который уже давно мучил поклонников писателя.

Почему одна из первых экранизаций Михаила Зощенко была запрещена к показу? Зачем Леонид Гайдай выставил на съемках фильма "Не может быть!" охрану? Играл ли Юрий Никулин какую-то роль в фильме "Не может быть"? Отчего Олег Даль не верил, что у Гайдая получится хороший фильм и за что он зауважал режиссера?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".