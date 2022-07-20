"Звезды советского экрана": Марина Левтова

В феврале 1985 года в печать вышел третий номер журнала "Советский экран". Опытные читатели сразу же пролистали до середины – там обычно сообщалось о фильмах, которые вскоре выйдут на экраны. На 12 странице была статья, в которой актриса Марина Левтова рассказывает о съемках в новой картине "Вера, Надежда, Любовь".

Как школьная фотография помогла Марине Левтовой стать актрисой? Почему ее родные и друзья были уверены, что у нее роман с Дмитрием Харатьяном? С кем Марина сбежала со съемок в Берлин? Чем она шокировала первого красавца советского кино, Николая Еременко-младшего? Почему она не хотела выходить замуж за Юрия Мороза? И что скрывала от зрителей в фильме "ТАСС уполномочен заявить"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".