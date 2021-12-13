"Тайны кино": "Дуэнья"

В начале 1978 года в творческом объедении "Экран" обсуждали предложение режиссера Михаила Григорьева взяться за постановку музыкального телевизионного фильма, основанного на пьесе Ричарда Шеридана "Дуэнья". Произведение не было знакомо широкому зрителю, однако, несмотря на это, идея показалась интересной, и заявку Григорьева отправили в работу.

Как Татьяна Васильева отреагировала на предложение сыграть некрасивую дуэнью? Кого на съемочной площадке сменил Евгений Леонов? Где проходили съемки музыкальной картины? И как испанская баллада о любви превратилась в популярную советскую комедию? Об этом – в программе "Тайны кино".