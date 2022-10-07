"Москва и мир": новые турникеты в столичном метро и приговор гендиректору "Зимней вишни"

В московском метро обновили почти половину турникетов, сообщили в департаменте транспорта. Свыше 1,5 тысячи устройств появилось на пяти линиях подземки. К ноябрю оборудование будет во всем метрополитене. Новые турникеты срабатывают в два раза быстрее при оплате банковской картой или по системе Face Pay. Также можно пользоваться "Тройкой" или социальными картами.

На турникетах теперь видно статус билета и можно узнать, сколько осталось поездок. Благодаря визуальному оформлению такими турникетами смогут легко пользоваться слабовидящие пассажиры.

Суд Кемерова назначил бывшему гендиректору и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен заплатить штраф размером в 21 миллион рублей. Гендиректора признали виновным в даче взятки при реконструкции торгово-развлекательного центра. В итоге ремонт выполнили с нарушениями – в здании не было автоматических систем пожаротушения.

Вячеслав Вишневский был арестован в марте 2019 года, он стал последним задержанным фигурантом. Следственный комитет расследовал четыре уголовных дела, связанных с пожаром в "Зимней вишне". Трагедия в четырехэтажном торговом центре произошла весной 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

Экипаж корабля Crew Dragon благополучно добрался до орбиты. Стыковка с МКС прошла точно по графику и в штатном режиме. В составе экипажа – американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский специалист Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Их космическая командировка продлится 145 дней. На борту станции экипаж встречали семеро коллег из "Роскосмоса", NASA и Европейского космического агентства. Особые поздравления принимала Анна Кикина, так как это ее первая командировка в космос. Также она стала первой россиянкой, прилетевшей на МКС на корабле американской компании SpaceX. Это стало возможно после подписания соглашение о перекрестных полетах.

"Роскосмос" и NASA договорились о совместных рейсах на МКС летом 2022 года. Вторым космонавтом, который окажется на борту Crew Dragon, станет Андрей Федяев. Это произойдет весной 2023 года.