Turkish Airlines заявила о возврате средств за билеты мобилизованным россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила, что вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам и их ближайшим родственникам за несостоявшиеся перелеты. Если билеты были оформлены до 21 сентября, то возврат денег за неиспользованные поездки будет проводиться без штрафов и сборов.

Для этого нужно будет предъявить повестку и документы, подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд, но ему было отказано в связи с мобилизацией.

О готовности вернуть деньги за билеты уже объявили многие российские авиакомпании и РЖД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.