"Москва и мир": спортивный городок "Бригантина" и полет Crew Dragon

В Коптеве привели в порядок спортивный городок "Бригантина". Площадка пользуется огромной популярностью у любителей активного образа жизни. Работы прошли в рамках программы "Мой район". В "Бригантине" обновили крытый комплекс, привели в порядок спортивные площадки, а также обустроили скалодром и площадку для занятий йогой. В воркаут-зоне установили новые уличные тренажеры, в том числе для маломобильных москвичей. Также здесь появятся новые лавочки и деревья.

Суд Кемерова назначил бывшему гендиректору и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен заплатить штраф размером в 21 миллион рублей. Гендиректора признали виновным в даче взятки при реконструкции торгово-развлекательного центра. В итоге ремонт выполнили с нарушениями – в здании не было автоматических систем пожаротушения. Вячеслав Вишневский был арестован в марте 2019 года, он стал последним задержанным фигурантом. Следственный комитет расследовал четыре уголовных дела, связанных с пожаром в "Зимней вишне". Трагедия в четырехэтажном торговом центре произошла весной 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

Экипаж корабля Crew Dragon благополучно добрался до орбиты. Стыковка с МКС прошла точно по графику и в штатном режиме. В составе экипажа – американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, японский специалист Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Их космическая командировка продлится 145 дней. На борту станции экипаж встречали семеро коллег из "Роскосмоса", NASA и Европейского космического агентства. Особые поздравления принимала Анна Кикина, так как это ее первая командировка в космос. Также она стала первой россиянкой, прилетевшей на МКС на корабле американской компании SpaceX. Это стало возможно после подписания соглашение о перекрестных полетах.

"Роскосмос" и NASA договорились о совместных рейсах на МКС летом 2022 года. Вторым космонавтом, который окажется на борту Crew Dragon, станет Андрей Федяев. Это произойдет весной 2023 года.