"Москва и мир": новые выделенные полосы в столице и ураган в Мексике

В столице 23 октября откроют пять дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщили в Дептрансе. Это должно существенно улучшить трафик. Самая длинная полоса появится на Филатовском шоссе, ее длина – 7,5 километра.

Выделенная полоса на улицах Наметкина и Каховке растянется почти на три километра, общественный транспорт там ходит почти каждые две минуты и перевозит 40 тысяч человек в сутки. Одну из выделенных полос организуют на улице Мусы Джалиля. Также новую выделенку сделают на улице Академика Янгеля. На данный момент в столице действует 116 полос для общественного транспорта.

Порывистый ветер в столице повалил свыше 70 деревьев. Городские службы оперативно распилили и убрали ветки. Из-за поваленных деревьев четыре человека пострадали, все госпитализированы. Также повреждены почти 50 автомобилей. За прошедшие сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков – до 32 миллиметров. Наибольшее количество зафиксировано в Зеленограде, ТиНАО и в Западном округе.

Ливни продолжаются. Температура воздуха в течение дня не превысит 11 градусов. В городе дежурит несколько сотен бригад и спецтехника Мосводостока. В МЧС предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать поблизости машины. По прогнозам синоптиков, дождь утихнет к утру 5 октября. Во второй половине недели будет ясно, почти без осадков. К выходным воздух прогреется до 16 градусов.

Мексика переживает нашествие урагана "Орлин". Он достиг западного побережья страны накануне. Первым его силу испытал туристический Масатлан. В городе отменили занятия в школах, закрыли порты и создали пункты для временного размещения. Порывы ветра достигали 46 метров секунду. Ураган принес ливневые дожди. В ряде регионов готовятся к наводнениям и оползням. Согласно прогнозу, "Орлин" будет двигаться на северо-восток и постепенно ослабеет до тропического шторма. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Тем временем в американской Флориде число жертв урагана "Иэн" возросло до 100 человек. Об этом сообщили местные власти. Стихия обрушилась на юго-западное побережье штата на прошлой неделе. Ураган вызвал масштабные разрушения, затопленными оказались огромные территории. Без электричества в штате по-прежнему остаются более полумиллиона человек. По мнению экспертов, на полное восстановление пострадавших регионов уйдут годы.