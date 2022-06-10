"Москва и мир": новый раздел в электронных медкартах и расследование появления COVID-19

В электронных медкартах появился раздел "Данные о ребенке". Родители могут внести в него сведения о наличии или отсутствии у своих детей аллергии. Для этого необходимо заполнить анкету, ответив на 10 вопросов. Эти данные помогут врачу при назначении лечения, чтобы исключить возможные риски. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что новый раздел доступен родителям в электронных медкартах детей на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Кроме того, у пользователей есть возможность самостоятельно загрузить в детскую медкарту сканированные документы о прививках и иммунодиагностических тестах, выполненных как в государственных, так и в частных клиниках.Также можно добавить выписной эпикриз из стационара, рецепты, заключения врачебной комиссии, протоколы осмотра и результаты лабораторных исследований. Доступ к электронной медицинской карте автоматически предоставляется горожанам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Для таких пользователей автоматически открываются и карты их несовершеннолетних детей.
В Благовещенске запустили движение по автомобильному мосту между Россией и Китаем. По нему уже поехали первые грузовики. На церемонии открытия в онлайн-режиме выступили российские и китайские чиновники. Мост был построен за три года. Он возводился синхронно с двух берегов Амура российскими и китайскими подрядчиками. В мае 2020 года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение тогда помешала эпидемиологическая обстановка.
Длина двухполосного моста – более километра, а вместе с подъездными путями – 20 километров. По переправе каждый день смогут проезжать около 650 грузовых автомобилей, более сотни автобусов и до 70 легковых машин. Но пока переезд открыт только для большегрузов. Мост построен полностью на заемные средства, поэтому будет окупаться за счет платы за проезд. Максимальный тариф составит более девяти тысяч рублей.
В ВОЗ заявили, что будут устанавливать причины возникновения COVID-19. Для этих целей создана экспертная группа. Специалистам предстоит выяснить, как вирусу удалось так быстро распространиться. Также они изучат возможность его лабораторного происхождения. В организации отметили, что эта работа необходима, так как до сих пор неизвестны ни родоначальник вируса, ни его естественные носители. Пока есть только результаты предварительного расследования – оно подтвердило лишь тот факт, что важную роль в распространении инфекции сыграл рынок в Ухане.
Версий о происхождении коронавируса было много. Больше всего шума наделала статья в британской The Telegraph. Издание предположило, что новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего 10 лет назад китайского шахтера. Взятые у него образцы вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка. Против такой версии выступил Минздрав США. Точку в этом споре и должно поставить расследование.
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