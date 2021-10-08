"Москва и мир": благоустройство в столице и землетрясение в Японии

Больше пяти тысяч разных объектов благоустроили в столице весной и летом. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. В порядок привели улицы, площади, набережные, парки, скверы, дворы и другие общественные пространства. Работы провели в рамках масштабного проекта "Мой район".

Позаботились, в том числе и о центре города. Так, в Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах. Теперь там есть футбольное поле, где можно играть весь год, а также площадки для волейбола, баскетбола и воркаута.

Недалеко от станции метро "Достоевская" появился "Квартал поэтов". Новое арт-пространство украсила инсталляция с силуэтами и стена с цитатами литераторов, музыкантов и режиссеров.

В Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря. Для местных жителей это излюбленный маршрут для прогулок – с выходом к Яузе. Работы также прошли в Калитниковском сквере. Там теперь есть удобная площадка для детских игр и небольшой памп-трек для велосипедистов.

52 человека пострадали во время землетрясения в Японии.У большинства ушибы и ссадины. Очевидцы рассказывали, что в квартирах из-за подземных толчков падала мебель.

Пришлось обращаться к медикам и пассажирам одного из токийских поездов. Он сошел с рельсов. На острове Хонсю было приостановлено движение около 150 железнодорожных составов, в том числе сверхскоростных. Сбои произошли в работе всего общественного транспорта. На станциях метро выстроились очереди. Тысячи человек не смогли вовремя приехать на работу.

Землетрясение, очаг которого залегал на глубине около 80 километров, произошло недалеко от Токио, в префектуре Тиба. Магнитуда составила 5,9. Подземные толчки ощущались в 26 регионах страны. В этот же день, только на несколько часов раньше, тряхнуло Пакистан. В этой стране последствия подземных ударов более серьезные. Его эпицентр находился недалеко от города Кветта. Погибли не менее 15 человек. Тысячи жителей остались без крыши над головой.

Солнечная и относительно теплая погода ожидается в Центральной России в выходные. Будут малооблачные и безветренные дни. Так, в столичном регионе термометры покажут около +12–13 градусов днем, в ночные часы – 0...+2 градуса, а в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов.

Характер погоды в столице начнет меняться с 12 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, станет облачно, и это приведет к тому, что с середины следующей недели заметно потеплеют ночи. Ночная температура будет достигать восьми градусов тепла. Также начнутся небольшие дожди. Роман Вильфанд призвал москвичей не прощаться с золотой осенью из-за смены характера погоды, солнце еще выглянет.

Что касается атмосферного давления, то оно будет высоким до конца этой рабочей недели. Последние показатели побили несколько рекордов. Однако пик уже пройден. Роман Вильфанд попросил горожан не переживать, так как, по его словам, негативное влияние высокого давления на здоровье людей не доказано.