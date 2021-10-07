Юрист рассказал, какое наказание грозит избившим парня в столичном метро

В столичном метро трое мужчин избили молодого человека после того, как тот заступился за девушку. Кадры, на которых видно, как пострадавшего пинают, появились в соцсетях. Его госпитализировали с ушибами, переломами лицевой кости и носа. Позднее нападавших задержали, против них возбудили уголовные дела, а пострадавшего наградят медалью за смелость. Рассказываем подробности произошедшего.

Избили парня и угрожали правоохранителям

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В понедельник вечером, 4 октября, в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили молодого человека. Пострадавшим оказался 25-летний Роман Ковалев. Кадры случившегося попали в соцсети и СМИ, ими тут же заинтересовались правоохранители.

По данным следствия, причиной конфликта стало то, что парень заступился за девушку, сделав замечание молодым людям. Это не понравилось компании, и они решили вопрос силой.

"После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове", – заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В итоге мужчин задержали, а пострадавшего доставили в больницу с ушибами, переломами лицевой кости и носа.

Сначала в отношении подозреваемых полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ открыть новое уголовное дело из-за случившегося, говорится на сайте ведомства.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении нападавших возбуждено дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". Помимо этого, при задержании нападавшие оказали сопротивление сотрудникам полиции, добавила она.

"Один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти", – объяснила она.



Момент задержания. Фото: МВД РФ

По информации источника РИА новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них ранее были судимы за кражу, один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

В Следственном комитете заявили, что пострадавшего наградят за активную гражданскую позицию и смелость ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил кадровому подразделению подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалева, пострадавшего от преступных действий троих лиц", – говорится в сообщении СК.

"Втроем забили"

Роман Ковалев. Фото: Москва 24

По словам очевидцев, зачинщики конфликта специально провоцировали пассажиров, рассчитывая найти себе жертву.

"В вагон ввалились с криками три молодых человека. Они вели себя очень агрессивно в нетрезвом виде. Парень вот этот сделал им замечание, и ему сразу дали в лицо", – объяснила пассажирка.

За девушку заступился Роман Ковалев. Пострадавший рассказал, что конфликт начался с того, что девушка попросила шумную компанию вести себя потише. По его словам, пассажирка сделала это вежливо. Один из мужчин, по словам пострадавшего, оскорбился сильнее всего и перешел к оскорблениям.

После чего за попутчицу заступился Ковалев. "Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Неагрессивно это делал", – пояснил он.





Роман Ковалев пострадавший Сначала прилетело от его товарища, который там сбоку сидел или сзади стоял. Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Втроем забили, и потом, уже перед уходом, вот этот в красном. Лицо все было затекшее.

По словам молодого человека, в момент инцидента вагон поезда было полон народу, но никто из людей вокруг не попытался остановить нападавших.

"В итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть", – пояснил Ковалев.

Скорая помощь, по его словам, прибыла на место примерно через 10 минут. "Мне все промыли и привезли в больницу", – добавил он.





Роман Ковалев пострадавший Мне точно будут вправлять нос, когда спадут отеки, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения.

Трое нападавших раскаялись в содеянном, следует из видео, которое опубликовал столичный ГУ МВД. "Вину признаю", – сказал один из мужчин, наиболее активно избивавший пострадавшего.

Еще один участник потасовки заявил, что пытался разнять драчунов.



Не страшно выходить на улицу

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

В соцсетях Романа Ковалева поддержали более 10 тысяч человек. По его постом в Instagram, где он рассказал о том, что лежит в больнице, люди начали оставлять комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления и слова восхищения за его поступок.

"Рома! Спасибо вам от всех девушек! Здоровья крепкого, не разочароваться в добре и оставаться таким же настоящим мужчиной", – написала одна из пользователей.

Другие же пишут, что благодаря таким, как Роман, не страшно выходить на улицу.

"Мужчина настоящий воин! Хвала тебе и твоим родителям!", – пишут другие.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что за нападение на молодого человека мужчинам дадут не менее восьми лет лишения свободы. По статье "Применение насилия в отношении представителя власти" им может грозить до 10 лет.





Василий Воробьев юрист Скорее всего, по последней будет наказание до пяти лет. Надо иметь в виду, что в данном случае эти статьи не будут суммироваться, а путем частичного сложения сроков будет назначаться наказание. Но здесь слишком много нюансов. Все это в итоге бывает на усмотрение судьи.

При этом эксперт добавил, что пострадавший может потребовать компенсацию за причиненный вред. Для этого молодому человеку нужно подать отдельное заявление в суд, подытожил юрист.

