"Это наш город": Москва получила 200 тысяч карт "Тройка" с отечественными чипами

В кассы московского метро поступили 200 тысяч карт "Тройка" с российским чипом. Это первая крупная партия таких транспортных карт.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что замена чипа никак не сказывается на работе проездного, а весь функционал остается прежним. По его словам, это такая же "Тройка", только теперь на 100% российского производства. До 2027 года для подземки выпустят 19 миллионов таких карт.