"Это наш город": для учащихся технических вузов Москвы проведут день карьеры

В столице в рамках недели "Моспром studweek" 18 декабря состоится день карьеры для учащихся технических вузов города.

Во время коуч-сессий эксперты расскажут о секретах самопрезентации и правилах ведения переговоров с работодателями. Все эти знания студенты смогут применить в ходе быстрых собеседований с представителями промышленных предприятий Москвы.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету-резюме. Там можно также узнать о вакансиях, которые предлагают городские предприятия.