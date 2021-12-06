Вернувшаяся из ЮАР в Россию блогер рассказала об условиях изоляции

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российский блогер Юлия Демина, вернувшаяся из ЮАР, рассказала об условиях изоляции в санатории-обсерваторе в Московской области, передает RT.

Девушка отметила, что, несмотря на отрицательный результат экспресс-теста, прилетевшим из Южной Африки сказали, что они должны провести на карантине две недели. После этого туристов доставили в обсерватор-санаторий.

"Вновь прибывших, тех, кто может быть потенциально опасен, то есть всех, помещают в санаторий в районе Сергиева Посада. Условия санаторные. В принципе, такой бывший советский санаторий, все комфортно, чисто, тепло, уютно. Вода, чай – все есть", – уточнила Демина.

По ее словам, люди, помещенные на карантин, находятся в комнатах, выходить на улицу им нельзя, поскольку рядом корпуса, в которых проживают отдыхающие.

Также блогер рассказала, что ночью у нее поднялась температура, из-за которой ее доставили в инфекционную больницу в Талдомском районе. Там каждый человек уже находится в отдельном боксе.

Демина уточнила, что ее продуло в аэропорту, когда она прилетела из ЮАР. Также она заявила, что ей не показали результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что у девяти граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

На борту рейса, прибывшего в аэропорт Домодедово из Эфиопии, находились 58 пассажиров из ЮАР. Работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России.

В аэропорту для граждан организовали экспресс-тестирование, после чего всех туристов направили в обсерватор в Подмосковье. ПЦР-тесты на коронавирус им делают ежедневно.

В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. Из-за этого несколько сотен российских туристов не могли попасть домой.

При участии посольств и генконсульств России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы.

