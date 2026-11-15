"Московский детектив": кража века

В конце октября 1968 года на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из дома 14/16 по улице Чкалова. Наряд прибыл на место, однако дверь в квартиру музыканта Давида Ойстраха, где сработала сигнализация, оказалась заперта. Замки были не повреждены, внутри никого не оказалось, сотрудники уехали.

Чем пришлось заплатить за эту халатность? Какие ценности пропали из квартиры музыканта и как сотрудникам МУРа удалось поймать вора?

Об этом – в программе "Московский детектив".