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15 ноября, 13:00

Происшествия

"Московский детектив": кража века

"Московский детектив": кража века

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"Московский детектив": короли "Плешки"

В конце октября 1968 года на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из дома 14/16 по улице Чкалова. Наряд прибыл на место, однако дверь в квартиру музыканта Давида Ойстраха, где сработала сигнализация, оказалась заперта. Замки были не повреждены, внутри никого не оказалось, сотрудники уехали.

Чем пришлось заплатить за эту халатность? Какие ценности пропали из квартиры музыканта и как сотрудникам МУРа удалось поймать вора?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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