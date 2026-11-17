На западе и в центре Москвы появились новые электробусы отечественного производства. Они вышли на маршрут № с369, который курсирует из района Филевский Парк до станции метро "Маяковская" через Арбат, Пресненский и Тверской районы.

Также рейс № 330 стал электробусным. Он проходит через районы Солнцево, Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино. Электробусы отличаются плавным и бесшумным ходом, а также безопасны для экологии.

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