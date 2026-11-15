"Новости дня": в районе Преображенское завершили обновление Суворовской улицы

В районе Преображенское завершили обновление Суворовской улицы. Для пешеходов расширили тротуары, для автомобилистов нанесли новую разметку и установили знаки для упорядочивания движения.

Вдоль всей улицы установили свыше 30 фонарей. Вдоль тротуара разбили газоны и добавили декоративную парковую подсветку. Жители отмечают хорошее освещение улицы и видимость пешеходных переходов.

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