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09 июля, 00:15

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Капсулу памяти заложили в основание строящегося храма Георгия Победоносца в Куркине

Капсулу памяти заложили в основание строящегося храма Георгия Победоносца в Куркине

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6 июля состоялась закладка капсулы в основание нового здания храма Великомученика Георгия в Куркине. Церемонию возглавил управляющий Северо-Западным викариатством Москвы, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

В событии приняли участие депутат Московской городской думы Ольга Зайцева, представители добровольческих объединений СЗАО и воспитанники воскресной школы района. По приглашению местных активистов к мероприятию также присоединились член Общественной палаты РФ Александр Асафов и Герой России, участник СВО Эдуард Казымов.

Рядом с местом строительства с 2017 года существует временный храм, и пока возведение нового здания не закончится, службы будут по-прежнему проходить там. Как рассказал Александр Асафов, за девять лет здесь сложилась дружная община, которая активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения в духе любви к Родине и помощи людям. Работает воскресная школа, где проводят познавательные встречи. Дети от 6 до 17 лет могут присоединиться к действующей дружине следопытов: ее участники учатся основам туризма и ориентирования на местности.

"Религиозная традиция во многом формирует культуру, в которой мы живем, представления о добре и зле, о правильном и неправильном. Православию принадлежит особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей, что прямо отражено в Указе Президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Москва понимает эту миссию и оказывает всестороннюю поддержку просветительским программам, действующим при храмах, музеях, досуговых центрах. Новый храм в Куркине станет одной из важных точек притяжения района, где продолжат сохранять духовные традиции, воспитывать уважение к истории и укреплять связь поколений", – поделился Асафов.

Отдельное направление составляют проекты, связанные с делами милосердия и помощью фронту, отметил Эдуард Казымов. Как рассказал Герой России, при храме действует добровольческое объединение "Мы рядом. Помощь фронту". Активисты изготавливают предметы первой необходимости для бойцов на передовой, в том числе маскировочные сети, одеяла от тепловизоров, комплектуют гуманитарные грузы. Помимо этого, тут создан центр добровольческих инициатив, который активно сотрудничает с благотворительными фондами, оказывает поддержку многодетным семьям, помогает приютам для животных.

"Храм Великомученика Георгия в Куркине выступает как центр духовной жизни, так и место развития актуальных гражданских инициатив. С 2022 года здесь действует проект "Мы рядом. Помощь фронту", регулярно оказывающий поддержку участникам СВО и жителям приграничных регионов. Сегодня в нем участвует более 100 добровольцев. Важно, что Георгий Победоносец – небесный покровитель воинства и защитник Русской земли. Многие мои товарищи в зоне СВО молятся этому святому. Кроме того, Великомученик Георгий – покровитель Москвы, святой, воин, подвижник",– рассказал Казымов.

Как сообщалось ранее, завершить строительство нового храмового комплекса в Куркине планируют в 2027 году. Здание сможет вместить до 500 человек, а его высота составит почти 35 метров. Фасады в неовизантийском стиле, популярном в церковном зодчестве XIX – начала XX века, оформят штукатуркой жемчужно-серого цвета, архитектурные элементы подчеркнут мягким молочно-белым оттенком. Внутри предусмотрены технические помещения, хоры и репетиционный зал. По окончании работ прилегающую территорию благоустроят.

При поддержке правительства Москвы с 2010 года в городе действует программа строительства православных храмов в шаговой доступности. За это время в столице возвели более 150 капитальных храмов, из которых 11 – в Северо-Западном округе. Примерно на 40 объектах работы продолжаются.

В столице есть несколько церквей в честь Георгия Победоносца. Например, каменный храм на Псковской горе известен с XV века. Одна из самых необычных церквей святого находится в музее-заповеднике "Коломенское". Редкий образец деревянного зодчества XVII века привезли в столицу из Архангельской области в 2008 году. Сейчас объект отреставрирован и доступен для посещения.

Великомученика чтят как небесного покровителя воинства и защитника Русской земли, также он считается покровителем Москвы: именно его фигура, поражающая копьем змея, изображена на гербе города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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