"Миллион вопросов": в Мосжилинспекции рассказали, что нельзя менять в квартире

Какие перепланировки в квартире разрешены, а какие могут быть опасны? Можно ли снести сантехкабину в панельном доме? Почему нельзя демонтировать порожек у балкона?

Что делать, если сосед сделал незаконную перепланировку? Можно ли сделать проем в несущей стене и увеличить санузел за счет кухни?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил начальник Управления координации предоставления госуслуги по переустройству и перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.