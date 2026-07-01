Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 17:50

Общество

"Миллион вопросов": в Мосжилинспекции рассказали, что нельзя менять в квартире

"Миллион вопросов": в Мосжилинспекции рассказали, что нельзя менять в квартире

Журналист Леонов рассказал, что цифровые форматы расширяют участие в памятных акциях

Матвиенко отметила рост популярности проекта "Поезд Памяти"

Футбольный турнир в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Москве

Участники акции "Поезд памяти" посетили экскурсию в Москве

Участники проекта "Поезд памяти" прибыли на Белорусский вокзал

"Деньги 24": эксперт сообщил о росте рынка добровольного медицинского страхования в России

Клиенты фитнес-клуба в Балашихе пытаются вернуть деньги после внезапного закрытия зала

С 1 июля совершать сделки с недвижимостью в РФ можно будет полностью дистанционно

1 и 2 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Какие перепланировки в квартире разрешены, а какие могут быть опасны? Можно ли снести сантехкабину в панельном доме? Почему нельзя демонтировать порожек у балкона?

Что делать, если сосед сделал незаконную перепланировку? Можно ли сделать проем в несущей стене и увеличить санузел за счет кухни?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил начальник Управления координации предоставления госуслуги по переустройству и перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.

Читайте также
Программа: Миллион вопросов
обществоЖКХвидеоДмитрий Найда

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика