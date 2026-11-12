"Новости дня": в России утвердили ГОСТ на 133 блюда русской кухни

В России утвердили ГОСТ на русскую кухню. Документ описывает рецептуру 133 блюд, среди которых борщ, блины, вареники, винегрет, оливье, селедка под шубой, калитка и хворост. Список в течение 2 лет составляла рабочая группа, в которую вошли историки русской кухни, кулинары и рестораторы.

В Минпромторге отметили, что стандарт носит добровольный характер и не ограничивает заведения в использовании собственных рецептов. Подробнее – в программе "Новости дня".