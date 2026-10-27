"Новости дня": в Пресненском районе началась масштабная реставрация гостиницы "Пекин"

В Пресненском районе началась масштабная реставрация гостиницы "Пекин" – монументального комплекса в стиле сталинского ампира на Большой Садовой улице. Работы пройдут поэтапно: сначала отремонтируют корпус со стороны 2-й Брестской улицы, затем – со стороны Садового кольца, а последним этапом станет реставрация центральной части с башней.

Ноябрьское небо приготовило москвичам череду из пяти звездных дождей: Земля пройдет сквозь хвосты двух комет. Первыми станут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, затем Северные Тауриды в ночь с 11 на 12 ноября, а самым интенсивным обещает быть поток Леониды в ночь на 18 ноября – до 15 метеоров в час, причем слабая Луна не помешает наблюдению. Еще два потока – Альфа-Моноцеротиды и ноябрьские Ориониды – достигнут пиков в ночи на 22 и 28 ноября, но их может скрыть яркая Луна.

Москвичам напомнили, что следующая рабочая неделя будет короткой: 4 ноября объявлен выходным днем в честь Дня народного единства, а 3 ноября будет сокращенным на 1 час, в том числе для работающих по сменному графику. Это последний официальный праздник в году, следующие каникулы наступят только с Новым годом.

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