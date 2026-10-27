"Новости дня": новый Большой Московский цирк построят в Хорошёво-Мнёвниках

Новое здание Большого Московского цирка построят в районе Хорошёво-Мнёвники, и по техническому оснащению оно станет самым масштабным в России. Цирк будет рассчитан на 5 тысяч зрителей, а главная особенность – арена, которая сможет менять конфигурацию под каждое событие: предусмотрено 11 вариантов трансформации, включая манежи для конного шоу, ледовых и водных постановок.

На нескольких улицах Пресненского района ограничат движение в связи с проведением саммита "Россия – Африка". С 11:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской. В среду, 28 октября, ограничения введут на Тверской и Моховой улицах, Петровке и Большой Никитской, а также перекроют Москворецкую улицу, Охотный Ряд и некоторые другие центральные улицы.

Теперь утерянный паспорт можно аннулировать через "Госуслуги", не посещая отдел полиции. Новый сервис позволяет быстро заблокировать документ, чтобы мошенники не успели воспользоваться его данными. Для подачи заявления нужна полная подтвержденная учетная запись, данные паспорта и описание обстоятельств пропажи, а также выбор подразделения МВД.

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