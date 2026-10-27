Движение транспорта ограничено в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:15

Город

"Новости дня": новый Большой Московский цирк построят в Хорошёво-Мнёвниках

"Новости дня": новый Большой Московский цирк построят в Хорошёво-Мнёвниках

В Москве стартовал прием заявок на ежегодную Премию города в области медицины

"Утро": до 8 градусов ожидается в Москве вечером 27 октября

Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин"

"Улицы московские": Дербеневская набережная

201 ребенок родился в Москве 26 октября

Ночной салют во дворе напугал жителей ЖК в Строгине

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 октября

"Утро": до конца октября температура воздуха в Москве будет превышать норму на 3 градуса

"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 27 октября

Новое здание Большого Московского цирка построят в районе Хорошёво-Мнёвники, и по техническому оснащению оно станет самым масштабным в России. Цирк будет рассчитан на 5 тысяч зрителей, а главная особенность – арена, которая сможет менять конфигурацию под каждое событие: предусмотрено 11 вариантов трансформации, включая манежи для конного шоу, ледовых и водных постановок.

На нескольких улицах Пресненского района ограничат движение в связи с проведением саммита "Россия – Африка". С 11:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской. В среду, 28 октября, ограничения введут на Тверской и Моховой улицах, Петровке и Большой Никитской, а также перекроют Москворецкую улицу, Охотный Ряд и некоторые другие центральные улицы.

Теперь утерянный паспорт можно аннулировать через "Госуслуги", не посещая отдел полиции. Новый сервис позволяет быстро заблокировать документ, чтобы мошенники не успели воспользоваться его данными. Для подачи заявления нужна полная подтвержденная учетная запись, данные паспорта и описание обстоятельств пропажи, а также выбор подразделения МВД.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городтранспортобществовидео

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика