"Улицы московские": улица Крылатские Холмы

На первый взгляд Крылатские Холмы – это обычная московская улица с зелеными дворами и привычными магазинами, но за знакомыми пейзажами скрывается история, в которой переплелись царские владения, советские амбиции, олимпийские стройки и бурные девяностые.

Как жители Крылатского оказались на пороге международного олимпийского скандала? Что связывало первого президента России Бориса Ельцина с этими местами? Почему Крылатское всегда было центром притяжения столичной интеллигенции?