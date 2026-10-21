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21 октября, 07:35

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"Улицы московские": улица Крылатские Холмы

"Улицы московские": улица Крылатские Холмы

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На первый взгляд Крылатские Холмы – это обычная московская улица с зелеными дворами и привычными магазинами, но за знакомыми пейзажами скрывается история, в которой переплелись царские владения, советские амбиции, олимпийские стройки и бурные девяностые.

Как жители Крылатского оказались на пороге международного олимпийского скандала? Что связывало первого президента России Бориса Ельцина с этими местами? Почему Крылатское всегда было центром притяжения столичной интеллигенции?

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