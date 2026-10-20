Ночь на 20 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. Как и прогнозировали синоптики, температура опустилась до нуля градусов.

Погодой сейчас управляет скандинавский антициклон. Он также принес в столицу аномально высокое атмосферное давление. Ночью барометры показывали почти 766 миллиметров ртутного столба. Это на 15–17 единиц выше нормы.

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