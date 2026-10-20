20 октября, 12:15Общество
Ночь на 20 октября стала самой холодной с начала осени в Москве
Ночь на 20 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. Как и прогнозировали синоптики, температура опустилась до нуля градусов.
Погодой сейчас управляет скандинавский антициклон. Он также принес в столицу аномально высокое атмосферное давление. Ночью барометры показывали почти 766 миллиметров ртутного столба. Это на 15–17 единиц выше нормы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Самая теплая ночь недели в Московском регионе ожидается 25 октября
- Солнечная погода без осадков ожидается в столице на неделе