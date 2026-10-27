"Утро": до конца октября на Москву будет оказывать влияние антициклон

До конца октября на Москву будет оказывать влияние антициклон, благодаря чему погода будет очень "ровная". Тем не менее, также ожидается высокое атмосферное давление.

В среду, 28 октября, ожидается до 10 градусов днем и до 5 градусов ночью. В четверг и пятницу, 29 октября и 30 октября, столбики термометров установятся на отметке 9 градусов. В субботу, 31 октября, температура воздуха составит 8 градусов, а в воскресенье, 1 ноября, до 8 градусов.

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