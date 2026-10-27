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27 октября, 07:45

Общество

"Утро": до конца октября на Москву будет оказывать влияние антициклон

"Утро": до конца октября на Москву будет оказывать влияние антициклон

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До конца октября на Москву будет оказывать влияние антициклон, благодаря чему погода будет очень "ровная". Тем не менее, также ожидается высокое атмосферное давление.

В среду, 28 октября, ожидается до 10 градусов днем и до 5 градусов ночью. В четверг и пятницу, 29 октября и 30 октября, столбики термометров установятся на отметке 9 градусов. В субботу, 31 октября, температура воздуха составит 8 градусов, а в воскресенье, 1 ноября, до 8 градусов.

Подробнее – в программе "Утро".

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