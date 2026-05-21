Косметолог Осман: массаж лица льдом усиливает выработку кожного сала

Фото: 123RF.com/tkasperova

Массаж лица льдом стимулирует выработку кожного сала, а также грозит повышением чувствительности кожи. Об этом в беседе с News.ru предупредила пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман.

Один из распространенных мифов заключается в том, что лед омолаживает кожу за счет улучшения кровообращения. Однако на самом деле кратковременный спазм сосудов быстро сменяется их расширением, что не дает накопительного антивозрастного эффекта, пояснила эксперт.

Согласно еще одному заблуждению, лед помогает бороться с жирным блеском, подавляя активность сальных желез. На практике же это вызывает обратный эффект, уточнила врач, указав, что кожа, стремясь восстановить защитный барьер, начинает выделять еще больше себума.

Кроме того, существует мнение, что лед сужает поры навсегда, что также не соответствует действительности, поскольку их размер определяется генетикой и не изменяется под воздействием внешних факторов.

Косметолог подтвердила, что массаж лица кубиком льда временно улучшает его внешний вид, уменьшая отечность и делая поры менее заметными. При этом регулярное воздействие холода может нарушить естественный баланс кожи, что приведет к потере ее защитных функций.

"Особенно коварен эффект привыкания. Поначалу кожа кажется более упругой, но со временем реагирует обратной стороной: повышенной чувствительностью, потерей влаги, нарушением микроциркуляции. Организм, постоянно подвергаемый температурному стрессу, перестает адекватно реагировать на внешние воздействия, что выливается в ухудшение общего состояния кожи", – заключила Осман.

Малоэффективным способом омоложения является и применение дешевых китайских LED-масок сомнительного происхождения, рассказывала ранее врач-дерматолог Марият Мухина.

Качественная LED-терапия, по ее словам, требует точных научных параметров, которые улучшают кровообращение и снимают воспаление. Дешевые же маски работают нестабильно, могут перегреваться и не соответствовать заявленной мощности, что снижает эффективность или создает риск ожогов.

