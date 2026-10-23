"Новости дня": в Дмитровском районе построили дом по программе реновации

В Дмитровском районе столицы завершили строительство дома по программе реновации. В трех секциях на Долгопрудной улице разместили 182 квартиры с современной отделкой.

В подъездах и общих помещениях сделали входы без порогов и ступеней, а для хранения детских колясок и велосипедов предусмотрели отдельные комнаты. В доме установили индивидуальный тепловой пункт и приборы учета.

Подробнее – в программе "Новости дня".