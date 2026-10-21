"Новости дня": в Новогирееве 397 семей переезжают в новый ЖК на Свободном проспекте

В районе Новогиреево 397 семей переезжают из старых пятиэтажек в новый жилой комплекс на Свободном проспекте.

Четырехсекционное здание возвели по индивидуальному проекту. Внутри разместили 470 светлых квартир с готовой отделкой. В просторных холлах обустроили площадки для детских колясок и велосипедов, комнаты для консьержей и 12 скоростных лифтов, а на первых этажах скоро откроются кафе, салоны красоты и аптеки.

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