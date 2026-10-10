"Новости дня": благотворительный забег "Вместе против инсульта" пройдет на ВДНХ

На ВДНХ 10 октября пройдет благотворительный забег "Вместе против инсульта". Участникам предложат три дистанции – от одного до пяти километров. Такой выбор сделает забег доступным не только для опытных спортсменов, но и для новичков.

В программе индивидуальные и командные зачеты. Среди соло‑бегунов наградят по три лучших участника. Для корпоративных команд предусмотрен отдельный кубок. Мероприятие организует Фонд борьбы с инсультом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

