"Новости дня": новый асфальт появился на пешеходных дорожках во дворах САО

Новый асфальт на пешеходных дорожках появился во дворах Восточного и Западного Дегунина, а также Дмитровского района Северного административного округа Москвы. Там также оборудовали удобные спортивные площадки и детские городки, установили вместительные велопарковки.

Работы провели за счет средств от городских платных парковок. В этом году Москва авансом направила на благоустройство дворов почти 16 миллиардов рублей. В прошлом сезоне благодаря таким поступлениям специалисты привели в порядок более тысячи дворов по всему городу.

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