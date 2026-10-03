"Новости дня": ведущие эндокринологи России заявили о пандемии сахарного диабета

Ведущие эндокринологи России заявили о пандемии сахарного диабета. Заболевание, которое еще недавно считалось преимущественно возрастным, сегодня все чаще диагностируют у молодых людей. Основной прирост пациентов приходится на диабет второго типа.

Малоподвижный образ жизни, хронический стресс и перенесенные инфекции могут способствовать повышению уровня сахара в крови, при этом человек зачастую не ощущает никаких симптомов. Об этом – в программе "Новости дня".