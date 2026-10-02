"Новости дня": в Москве завершился сезон работы фонтанов

Сезон работы столичных фонтанов завершился, сооружения начали готовить к зиме. Из чаш сольют воду, очистят скульптурные композиции и поверхности, а также проверят инженерное оборудование. После этого фонтаны законсервируют до весны.

В этом году в Москве завершили модернизацию композиции с макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ, а также фонтанов "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. Кроме того, новый фонтан появился на Центральной площади спортивного комплекса "Лужники".

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